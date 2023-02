Sassuolo - Atalanta 1-0 - Laurienté infila Musso al 55’ -Diretta

Un primo tempo strano per i nerazzurri che prendono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a essere pericolosi, cosa che invece fa il Sassuolo: quando si presenta dalle parti di Musso, quasi sempre va al tiro. L’azione più pericolosa è quella di Defrel al 7’ Musso mette bene in angolo. Poi il discusso episodio che decide sinora la gara. Maelhe arriva prima sulla palla in un contrasto con Berardi, ma poi non ferma il movimento e atterra il giocatore del Sassuolo. L’arbitro in un primo momento ammonisce il centrocampista nerazzurro, ma poi viene richiamato al Var. Alla fine decide per l’espulsione tra le proteste degli atalantini. Gasperini corre ai riapri, esce Ederson e entra Ruggeri per coprire un pò di più. Il Sassuolo prende in mano le redini della gara e i nerazzurri soffrono. Il più pericoloso è Berardi che sfiora il gol su punizione al 44’. Il primo tempo finisce 0-0.