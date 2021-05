Sassuolo-Atalanta 1-1. Consigli para un rigore a Muriel al 31’ s.t.-Diretta

Primo tempo

45’+1’: Finisce qui un primo tempo combattuto. Atalanta in dieci uomini ma in vantaggio. SASSUOLO-ATALANTA 0-1.

45’: AMMONIZIONE SASSUOLO. Obiang giallo per fallo su Malinovskyi che era scappato via.

42’: GOL ANNULLATO ATALANTA. Zapata mette in rete, ma prima c’era il fuorigioco di Hateboer

39’: AMMONIZIONE SASSUOLO. Locatelli giallo per fallo su Gosens

39’: OCCASIONE SASSUOLO. Locatelli ruba palla a Freuler e serve Berardi che da buonissima posizione spara fuori.

34’: AMMONIZIONE SASSUOLO. Giallo per Chiriches per fallo su Zapata

32’: ATALANTA GOOOOOOOOOOOOOOOL. Nonostante l’uomo in meno i nerazzurri passano in vantaggio al 32’. Malinovskyi illumina per Gosens che al volo in mezza sforbiciata mette alle spalle di Consigli. SASSUOLO-ATALANTA 0-1.

30’: OCCASIONE SASSUOLO. Locatelli diagonale dalla sinistra Sportiello ci arriva e mette in angolo

29’: OCCASIONE ATALANTA. Zapata dal limite, tiro rasoterra, Cosnigli c’è

28’: AMMONIZIONE SASSUOLO. Marlon giallo per fallo tattico su Zapata.

23’: CAMBIO ATALANTA. Esce Pessina per far posto a Sportiello.

22’: ESPULSIONE ATALANTA. Gollini espulso per un fallo da ultimo uomo su Boga che era lanciato in porta, uscita con il tempismo sbagliato, l’arbitro non ha dubbi anche e per scrupolo poi guarda la Var e conferma la sua decisione.