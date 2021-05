SPECIALE CHAMPIONS/1 Com’è cambiata l’Atalanta nella stagione: tutti i dati del quinto capolavoro di Gasp

Genoa battuto, l’Atalanta è in Champions League per il terzo anno consecutivo. L’ennesimo obiettivo incredibile raggiunto dalla squadra di Gasperini, che lancia ancora una volta i nerazzurri tra le grandi del calcio europeo. Un risultato da festeggiare, tutti insieme. Da celebrare e, soprattutto, analizzare. In stile Corner. Per ripercorrere un altro campionato incredibile attraverso i numeri dei nerazzurri. Quattro temi, quattro approfondimenti sull’Atalanta in Champions League.

Il bilancio delle statistiche non dice tutto, va interpretato, ma ci fa capire com’è cambiato il rendimento della squadra nel corso della stagione. Analizziamo quindi come si sono evoluti i numeri in media per partita con il passare del tempo, per capire dove è cresciuta l’Atalanta per arrivare ad ottenere un altro risultato così importante.

Partiamo dalla fase difensiva e quindi dai tiri in porta subiti dalla squadra di Gasperini. Tanti, a inizio stagione, nelle prime otto giornate: 4,8. Da quel momento un cambio di rotta, forse dovuto anche all’imbarcata subita in casa contro il Liverpool, in Champions League. Quindi 3,1 tra la nona e la quindicesima, poi 3. Un altro netto miglioramento nella fase calda della stagione: solo 2,3 tiri in porta subiti tra la ventitreesima e la ventinovesima. Poi, nelle ultime sette, un leggero aumento a 2,7.

Più o meno lo stesso discorso per gli xG prodotti dagli avversari. La quota più alta è quella delle prime giornate di campionato: 1,28. Subito il calo a 1, come nei tiri in porta subiti. Un leggero aumento nella fase centrale della stagione a 1,24, prima di trovare anche qui una netta crescita nel momento decisivo: 0,66 prima, 0,93 poi, ma influiscono le sfortunate sfide con Roma e Sassuolo, giocate quasi al 50% con l’uomo in meno.

Sono invece poche le variazioni nella percentuale dei duelli vinti, anche perché maggiormente influenzabili da parametri esterni al rendimento globale della squadra. Il dato maggiormente positivo è quello di inizio stagione, il 53%, ma il dato è rimasto in equilibrio per quasi tutto il campionato, prima di scendere al 48% nelle ultime settimane.