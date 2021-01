Udinese-Atalanta 1-1. Al gol lampo di Pereyra risponde il solito Muriel al 44’-Diretta

Sintesi primo tempo

Partenza shock per i nerazzurri che alla prima azione subiscono il gol lampo dei friulani. Pereyra si fa strada sulla fascia dentro una difesa completamente ferma, entra in area e batte Gollini in uscita. Dopo 30’’ è già tempo di recuperare il risultato. L’Atalanta cerca di farlo con davanti il trio inedito Miranchuk, Malinovskyi e Muriel, ma l’Udinese si chiude bene e mura tutte le conclusioni. Quando non ci sono i difensori ci pensa Musso su Miranchuk e Toloi a superarsi. Al 42’ l’Udinese ha la possibilità di raddoppiare con un errore di Gollini a cui sfugge una palla che aveva fatta sua e per recuperarla travolge Pereyra. L’arbitro fa proseguire, ma rivedendolo il fallo sembra evidente. L’Atalanta graziata, subito dopo punisce i friulani con l’unico vero affondo di Muriel infallibile ancora una volta. All’intervallo UDINESE-ATALANTA 1-1