Udinese-Atalanta 1-3. Molina accorcia le distanze al 14’ s.t. - Diretta

Non appare la solita Atalanta, con qualche imprecisione di troppo nell’impostazione e meno pressing sui portatori di palla friulani che nonostante le assenze non giocano un brutto primo tempo, anzi, il punteggio li punisce eccessivamente. Perché se è vero che l’Atalanta non è la solita orchestra, è assai più cinica e mette a segno tutte le occasioni che gli capitano. I nerazzurri vanno in vantaggio al 17’ con Pasalic, colpo di testa su assist di Pezzella. Dopo 5’ minuti il raddoppio con un contropiede perfetto di Muriel . Al 43’ dopo che l’Udinese aveva per due volte sfiorato il pareggio ( Musso due super parate su tiri ravvicinati) va a segno per la terza volta dopo un’azione corale in disimpegno che è finalizzata da Malinovskyi . Tutto l’attacco della dea in rete in questo primo tempo. Udinese-Atalanta 0-3 .