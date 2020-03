Rincorrendo il sogno dei quarti di finale di Champions League, l’Atalanta scende in campo stasera allo stadio Mestalla di Valencia per difendere il 4-1 del match d’andata di Milano contro una squadra spagnola in crisi e senza diverse pedine fondamentali.

Ci sono anche le porte chiuse, per l’emergenza coronavirus, a favorire la squadra bergamasca che deve rinunciare a due titolari: oltre a Toloi, sostituito da Caldara, c’è da registrare il ko in extremis di Gollini (per lui probabile lussazione al mignolo della mano sinistra), così tra i pali ci sarà Sportiello. Mister Gasperini cancella l’unico dubbio nell’undici nerazzurro puntando su Pasalic trequartista alle spalle delle due punte Gomez e Ilicic. Zapata, dunque, nonostante la tripletta di Lecce, si siede in panchina.

Ricordiamo che l’Atalanta supera il turno se vince, pareggia o perde con due gol di scarto. Se perde con tre gol di scarto senza segnare, cioè in caso di 3-0, è eliminata, se perde 4-1 si va ai supplementari, in caso di 5-2, 6-3 per il Valencia passerebbero Gomez e compagni per il valore doppio dei gol segnati in trasferta a parità di reti totali realizzate, mentre un ko con almeno quattro gol di scarto sarebbe fatale in ogni caso all’Atalanta.

Il Valencia - che lamenta ancora il forfait della coppia titolare al centro della difesa - punta tutto sul fantasista Rodrigo, che aveva saltato l’andata degli ottavi, non tanto per i gol ma per la sua bravura nel dispensare assist e, in second’ordine, su capitan Parejo, fulcro del centrocampo, e sull’esterno offensivo Ferran Torres. Come preannunciato, fuori dallo stadio ci sono numerosi tifosi del Valencia che sosterranno dall’esterno la loro squadra.