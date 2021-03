Segui qui le fasi salienti della diretta web a partire dalle 12.30.

Gasperini spariglia le carte e mette in campo una formazione atipica. Non ci sono Ilicic e Muriel che partono dalla panchina. In avanti il mister ha preferito Zapata sostenuto da Miranchuk , Malinovskyi. In porta ritorna Gollini, ma è diverso un pò tutto l’equilibrio anche a centrocampo e difesa. Dietro, infatti, ci sono Toloi, Palomino, Romero e Djimsiti che probabilmente avanzerà a centrocampo il suo baricentro, mentre in mezzo sulla destra de Roon, Pessina e Freuler. Un poco più avanti opereranno appunto Miranchuk e Malinovskyi in appoggio all’unica vera punta Zapata.