Young Boys-Atalanta 0-1. Zapata infallibile: sblocca il risultato al 10’ - Diretta

Primo tempo

17’: OCCASIONE YOUNG BOYS: contropiede degli svizzeri con Siebatcheu che va a concludere ampiamente fuori.

10’: ATALANTA GOOOOOOOOOOOOOL. Zapata servito in area da Malinovskyi, torsione e tiro teso sull’angolo lontano. La palla si infila in rete per il vantaggio dei nerazzurri. YOUNG BOYS-ATALANTA 0-1.

4’: OCCASIONE ATALANTA: Angolo di Malinovskyi, palla che tocca fortuitamente il ginocchio di Palomino, pallone fuori di poco.

1’: Primo pallone giocato dai nerazzurri, subito pallone profondo per Zappacosta, la difesa respinge.