Fischio di avvio alle 21. Atalanta in campo a Zagabria contro la Dinamo per entrare nella storia. Si è già detto tutto sul pre gara, ma ora a parlare sarà il campo. gasperini ricalca la formazione che ha vinto domenica contro il Genoa a Marassi a parte Pasalic che parte dalla panchina, al suo posto de Roon che ritorna titolare dal primo minuto. In attacco il trio delle meraviglie Gomez-Ilicic-Zapata. pronto a dare il suo contributo partendo dalla panchina anche Muriel. Fino ad ora la sua presenza in campionato è stata decisiva per cambiare il volto delle gare dei nerazzurri.

Ecco le formazioni ufficiali:

DINAMO ZAGABRIA: Livakovic; Stojanovic, Théophile-Catherine, Peric, Leovac; Moro, Dilaver, Ademi; Olmo, Petkovic, Orsic. All. Bjelica

ATALANTA: Gollini; Masiello, Toloi, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore Gaspeini.