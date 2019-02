Atalanta, storie di semifinali (vinte) di Coppa Italia

1987, su e giù per l’Italia

Per tornare in finale bisogna aspettare altri 23 anni, e questa volta si va su e giù per l’Italia. Anche se in realtà si comincia in casa, molto in casa, con un derby con la Virescit Boccaleone, quella vera, con «Magia» Magistrelli in panchina. Finisce 2-1. Ma è solo la prima partita di un girone decisamente rognoso che vede anche Genoa, Palermo, Messina e… Brescia. Finisce con un pareggio a reti bianche che qualifica noi e le rondinelle, passando per un pari casalingo a reti bianche con il Genoa e due puntate in Sicilia: vittoria 3-0 a Palermo (la terza rete la segna, udite udite, Trevor Francis) e pirotecnico 3-3 a Messina dove fa goal anche un tal Schillaci Salvatore, ancora distante dalle future notti magiche.

Dagli ottavi in finale si gioca sulle due partite: l’Atalanta riesce a complicarsi la vita con un avversario di C1, quella Casertana che perde 2-1 a Bergamo (segna ancora Francis, purtroppo solo bomber di coppa) e al ritorno rimane nei ranghi. Sonetti schiera anche Rizzi, Bracaloni e Compagno (seconde linee per definizione) e se ne esce dal «Pinto» con uno 0-0 che significa quarti di finale. Dove all’andata ci pensa Marino Magrin a mettere ko il Parma guidato da un emergente allenatore, Arrigo Sacchi da Fusignano: bravo, vincerà e detterà legge per anni con il Milan, ma un altro pareggio a reti bianche al Tardini proietta i nerazzurri di Sonetti verso la semifinale. Ironia della sorte, in campionato la B è lì dietro l’angolo e dieci giorni dopo il pari sul campo dei ducali sarà cosa fatta, con la sconfitta all’89° a Firenze e il 14° palo del campionato.

Quindi, al tirar delle somme l’Atalanta è già retrocessa quando affronta le semifinali. Non memorabili in verita: c’è il Napoli di Maradona campione d’Italia e arcifavorito, l’Atalanta fresca di retrocessione in B, una Cremonese che manca la A al termine di una serie di spareggi sullo schizofrenico andante (salirà il Cesena) e un Cagliari che chiude addirittura all’ultimo posto in B. I nerazzurri archiviano la pratica Cremonese già all’andata con doppietta di Incocciati nel finale e arrivando in finale con il terzo 0-0 consecutivo esterno in tre turni. Il Napoli asfalta il Cagliari e avendo già vinto il titolo manda l’Atalanta in Coppa Coppe. A prescindere.