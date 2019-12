Il prof. Caudano, l’Atalanta, e quei momenti di (non) trascurabile felicità

Entra in casa. Ci pensa ancora. Sfoglia il libro. Vede che è diviso in brevi, anche brevissimi racconti. Ne legge uno ed è su Italia-Brasile del 1982. Ci sarebbe arrivato da solo, del resto: le sue felicità più certe, e neppure tanto piccole, sono legate all’Atalanta.

Ne è prodiga quella di Gasperini, ovviamente, bella e vincente, prolifica e spettacolare. Lui, che in cuor suo il Gasp non lo mise in discussione neppure dopo la sconfitta interna con il Palermo del primo anno, perché lo stimava da sempre ed era stato felicissimo del suo arrivo a Bergamo, visse senza dubbio come momento di (non) trascurabile felicità la ormai celeberrima vittoria sul Napoli con goal di Petagna, l’inizio di tutto, di una vicenda ancora non conclusa. E che, Caudano non sa non pensarci, martedì avrà un capitolo fondamentale, difficile ma tutto da giocare, nel freddo gelido d’Ucraina. Poi, gli viene in mente la prima trasferta vinta con dominio assoluto (0-3 a Reggio Emilia sul Sassuolo), poi, per associazione di idee, i cinque goal di Liverpool all’Everton. O, tornado all’anno prima, il 2-1 alla Roma in rimonta, con un secondo tempo indiavolato sotto la pioggia e davanti alla Curva Pisani. Scende, si avvicina al presente, senza troppo badare alla cronologia, in un crescendo di ricordi felici: i due goal di Caldara a Napoli, i 5 a Marassi al Genoa, il 4-1 interno all’Inter con il sigillo finale del Papu, un goal pazzesco di Ilicic in casa contro la Lazio (al volo, su palombella del Papu medesimo dalla trequarti). Ancora Ilicic a Dortmund, Gosens dal fondo a Genova con la Samp, Gollini miracoloso nella stessa partita su colpo di testa di chissà chi (Ekdall, forse). Perché no?, lo 0-3 di sabato a Brescia. Perché con le rondinelle non sarà derby, non sarà storica, non sarà niente, ma, secondo lui, è molto meglio vincerla che perderla.