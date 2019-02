«Io, la Coppa del ’63. Unica, cioè sola»

Poi, arrivarono i tifosi e le squadre: per chi fece il tifo?

«Ovvio: per i non favoriti dal pronostico. Il Torino era una società più blasonata, aveva già vinto due Coppe Italia e sei scudetti; Superga era cosa di soli quattordici anni prima... In campionato, le due squadre erano arrivate a pari punti, ma gli scontri diretti erano finiti 0-0 a Bergamo e 1-0 per i granata a Torino... Sognavo un esito non banale, che suscitasse un po’ di scalpore. Era il mio momento di gloria: meno scontato sarebbe stato, più si sarebbe parlato di me. Quindi, non ebbi dubbi: Atalanta!».

E fu accontentata...

«Altro che! L’Atalanta vinse con me il suo primo trofeo! Meraviglioso il 2-0 di Domenghini, che segnò anche gli altri due, bravissimo Piazzaballa in più di un’occasione, bravissimi tutti. Poi, follie della storia, la nostra squadra rischiò di portare a casa il secondo titolo solo ventisette giorni dopo. Ma il 29 giugno del 1963, a Ginevra, la finale della Coppa delle Alpi andò alla Juventus, per 3 a 2. Erano pari fino a un quarto d’ora dalla fine, poi segnò Sivori».

Altrimenti...

«Altrimenti, una sorella l’avrei avuta subito, e non sarei qui sola. Ma, forse, è meglio così: come le ho detto, per 56 anni ho fatto da reginetta incontrastata delle bacheche societarie e dell’orgoglio dei tifosi. Ora, certo, sarebbe il momento di condividere onori e oneri, e la bellissima Atalanta di Gasperini meriterebbe di scrivere una pagina destinata a rimanere storica perché illustrata dalla citazione in un albo d’oro».

E se non accadesse?

«Me ne farò una ragione: come me, ci sono esemplari isolati di Coppa Italia a Vado, in Liguria, a Vicenza, a Venezia e a Genova, nella sede del Genoa. Tutte sedi affascinanti, come la nostra».

Un ultimo ricordo?

«Volentieri. È un sorriso e sono due mani: il sorriso pulito e le mani salde di Capitan Gardoni che mi solleva al cielo. Mi sentii subito al posto giusto, in quegli istanti. Capivo che a festeggiare era un calciatore né spocchioso né superbo. Un onesto mediano vocato alla respinta senza sofismi. Seppi poi che non aveva mai fatto goal in serie A: il suo primo sarebbe giunto l’anno successivo, e sarebbe anche stato l’ultimo. Un cross strampalato, più che un tiro. Quando a sollevarti al cielo è un uomo così, e tu sei una giovane Coppa bellissima, il cielo ti sembra a un passo, la vita un sogno e la gioia destinata a durare per sempre. O, almeno, per cinquantasei anni...».