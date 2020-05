L’Atalanta e Percassi, verso i 10 anni. Calciatore, imprenditore, presidente: all’attacco coi piedi per terra

E poi con i grossi nomi se la cava parecchio: da Nike a Ferrari, da Virgin ai vari Benetton, solo per citare qualche brand del quale cura la commercializzazione. Ma il vero colpo di genio arriva con uno quasi sconosciuto: Zara, marchio di un personaggio incredibile come Amancio Ortega. Uno degli uomini più ricchi del mondo del quale esiste una sola fotografia e che passa la sua vita non al caldo dei tropici, ma nella piovosissima e depressa La Coruna, in Galizia. Non lo conosce nessuno, diventa un must, e dietro c’è lo stopper di Clusone.

E ancora, l’acquisto delle terme di San Pellegrino dal colosso Nestlé, vari progetti per lo stadio, qualche scontro con Ruggeri (altro bel caratterino…), l’impressione che sia il solo che possa davvero cambiare la storia dell’Atalanta, ma su questo punto lui torna a giocare in difesa, sostenendo che la cosa non gli interessi. Ma non è vero, è come quegli amori vendittiani che “non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”. Nel 2005 l’Atalanta è con un piede in B, nonostante Delio Rossi stia tentando il miracolo, Ruggeri è sibillino, dice e non dice, e Percassi esce ancora dall’area: “Se l’Atalanta è in vendita io sono interessato ad acquisirla. Chiedo a chi vende di fissare il prezzo”. Non se ne fa nulla, la proprietà non cambia: poi improvvisamente tutto precipita, Ruggeri viene colpito da un ictus e non si riprenderà più. A gennaio 2008: gli subentra il figlio Alessandro, ha 21 anni, il più giovane presidente della storia della A. Per due campionati va tutto bene, nella stagione 2009-10 è il disastro: 4 allenatori, società a pezzi, tutti contro tutti e retrocessione in B.