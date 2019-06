Le «Città del calcio»/1 Edimburgo, dove non si tifa per vincere: ma per tutto il resto

Anche una retrocessione in tandem

Chiaro che con questi presupposti, ogni derby diventa una mezza guerra civile. Per la cronaca, gli Jambos vantano 117 campionati nella massima serie, gli Hibs 110: considerato che la formula di questo strano torneo a 12 squadre è andata-ritorno-andata, sono garantiti almeno tre incroci l’anno. Più quelli possibili delle due coppe nazionali. Insomma, uno spasso. Figuratevi che nella stagione 2013-14 riuscirono nella non facile impresa di retrocedere insieme in seconda divisione: solo che gli Hearts tempo un campionato e tornarono subito su, all’Hibernian ne sono serviti tre per riprendersi.

Poi ci sono gli incroci del destino. Multipli. Nel 2012 in finale di Coppa di Scozia ci arrivano entrambe: un evento per Edimburgo. Si gioca ad Hampden Park a Glasgow, che non è lo stadio del Celtic e nemmeno dei Rangers, ma quello della nazionale e delle grandi occasioni, finali di coppa in primis. La M8, l’autostrada che collega le due principali città della Scozia, è una coda unica: per settimane in città non si parla altro che della finale. Sia Hibernian che Hearts ci hanno appena giocato ad Hampden, per le semifinali: i biancoverdi hanno superato l’Aberdeen, i marroni nientemeno che il Celtic. In entrambi i casi la rete decisiva è stata segnata negli ultimi 5 minuti. Piccolo particolare: gli Hibs non vincono la coppa da 110 anni (sì, dal 1902…), i Jambos dal 2006. Finisce come deve finire, anzi peggio: 5-1 per gli Hearts, un’umiliazione che pesa ancora come un macigno dalle parti di Leith. Dove però perdere è un’abitudine, e bisogna farlo con stile: e così mentre l’altra metà di Edimburgo festeggia sugli spalti, dal lato degli sconfitti si alza un «Sunshine on Leith» da brividi. Perché anche le sconfitte vanno festeggiate.