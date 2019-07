Sportiello chiede scusa: «Ho sbagliato due volte, con Gasp tutto chiarito»

Allo stadio, nei ritorni da ex, è sempre stata bufera con i tifosi...

«L’accoglienza negativa ci sta. E’ colpa mia. Lo ripeto: me ne sono andato in malo modo e poi ho rilasciato dichiarazioni sbagliate. Con la maturità di oggi non commetterei più tali sbagli. Però ribadisco anche un altro concetto: le scuse da sole non bastano, devo ripagare la fiducia dell’Atalanta e riconquistare quella della gente con le prestazioni e le parate. Chiaramente, nell’eventualità di essere chiamato in causa. Se ci sarà bisogno di me, devo farmi trovare non pronto, ma prontissimo».

La prima reazione quando ha saputo che sarebbe rientrato a Bergamo, senza altri prestiti in giro?

«Sono sincero: non me l’aspettavo. E’ stato un attimo intenso, un mix di emozione e preoccupazione. Emozionato ovviamente per l’opportunità. Preoccupato per gli strascichi che l’addio aveva lasciato. Però sono davvero molto contento di poter vestire nuovamente questa maglia. Mi sento come quando dalle giovanili mi affacciai in prima squadra le prime volte: la sensazione, a livello emotivo, è quasi la stessa. Ho sempre avuto l’impressione che ci fosse qualcosa di incompiuto fra me e l’Atalanta. Devo sfruttare questa seconda chance per non avere rimpianti».

Ritrova Gasp e un’Atalanta da Champions?

«Nessun problema con il mister. Anche ai tempi ci fu una discussione sana fra noi e nulla di più. Lui aveva ragione. Ci siamo anche sentiti in questi anni e salutati sempre negli incroci in campo. La sua Atalanta ha fatto cose straordinarie. E’ stato un piacere vederla vincere giocando un gran calcio. Si è conquistata la Champions e l’anno scorso meritava anche qualcosa in più: alludo chiaramente alla Coppa Italia...».