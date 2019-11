Storia di Dani Olmo, l’incubo dell'andata. Così forte da sbattere la porta al Barcellona

Normale che il ragazzo abbia voglia di un’altra sliding door, l’ennesima della sua carriera, e che Zagabria gli vada ormai troppo stretta. In estate c’erano diversi club interessati al suo cartellino, il Milan su tutti che voleva fare il tandem con Nikola Moro, altro talento della squadra croata, ma pare che Boban abbia avuto qualche perplessità sullo spagnolo. Bontà sua. Ma le offerte vengono giudicate troppo basse dalla Dinamo, e lui non la prende benissimo. “Il mio obiettivo è giocare in un grande club” dichiara in una lunga intervista al quotidiano spagnolo As. Capiterà sicuramente la prossima stagione, o magari già a gennaio, anteprima di un 2020 che per lo spagnolo si annuncia decisamente ambizioso: “Lavoro per andare agli Europei. So che è molto difficile, ci sono giocatori molto bravi, ma ho fiducia in me stesso e nel lavoro che sto facendo. So che se farò bene con la mia squadra, avrò delle possibilità”. Ma in ogni caso c’è già il Piano B, non proprio da buttare, le Olimpiadi di Tokio: “Vorrei andarci. Giocare le Olimpiadi con la Spagna sarebbe un sogno, per me come per ogni calciatore spagnolo. E’ una competizione speciale e non tutti i calciatori hanno l’opportunità di giocarci” ha detto sempre ad As. Ma subito dopo avrà un altro buon motivo per non rimanere fermo ad aspettare, non ci riesce proprio.