Atalanta, 36 anni dopo si ripete l’incubo dell’Avellino (ma questa è peggio). Riflessioni su scelte e Coppa Italia

Abbiamo un problema. Bologna, Udine, Genoa, Torino. Punti alla portata ma non presi, a Udine e col Genoa. E punti letteralmente buttati dalla finestra, Bologna e Torino. Quattro pareggi al posto di quattro vittorie. Fanno otto punti estratti dalla potenziale classifica. Anche solo contando le due vittorie già in tasca ma regalate agli avversari, fanno quattro punti. Una squadra che si dice matura, che vuole puntare in altissimo, che è in corsa su tre fronti, non può, non può per nessuna ragione non battere il Torino, avendo già vissuto lo choc di Bologna. Le due partite sono speculari: avversari in campo tramortiti, presi a sberle dall’Atalanta nel primo tempo (anche se il primo tempo col Torino non è stato brillantissimo, ma pieno di errori degli avversari), spina staccata. Andiamo per punti, al solito.