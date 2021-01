Atalanta, è mancato il gol ma non solo quello (Malinovskyi rimandato). I «segnali» per il mercato

2. Malinovskyi non convince

Non è certo «colpa» di nessuno, questo pareggio. I giocatori sono uomini e capita la giornata stellare come capita la giornata più grigia. Parliamo di Ilicic, parliamo di Zapata. La novità di giornata, rispetto alle ultime, era Malinovskyi titolare al posto di Pessina. Fuori l’uomo di equilibrio e dentro il «vice-Papu». Non bocciato, l’ucraino, forse rivedibile. Forse meglio da «arma» a partita in corso che da titolare. Perché non convince mai davvero fino in fondo. Perché dà la sensazione di cercare troppo poco la giocata semplice e troppo spesso la giocata ad alto tasso di difficoltà, quindi ad alto rischio di errore. La scelta iniziale ci stava: con un Genoa che sulla carta si sarebbe comportato dall’inizio com’è poi capitato nella ripresa, l’arma del tiro da fuori area poteva essere preziosa. Però Malinovskyi è poi stato tolto dal campo, per cercare di aumentare l’impatto offensivo della squadra e la sua arma migliore è venuta meno. Non stiamo a fare paragoni con Gomez, che non sono proponibili e ormai non sono nemmeno più sensati, data la posizione del Papu. Ma certo oggi l’Atalanta sta meglio con Pessina.