Atalanta, i due capolavori di Gasperini: il recupero di Ilicic e la «diagnosi» sul Papu. Ora la Coppa, grande occasione

Impressionante, caso mai fosse ancora possibile impressionarsi per questa Atalanta. Ma non troviamo una parola diversa per definire la forza che questa squadra ha saputo mettere in campo a Benevento. Perché nessuna partita è mai facile: bisogna renderle facili. Ma il Benevento, con 21 punti in classifica, aveva dimostrato di essere più di una neopromossa in cerca di gloria: era una partita alla quale fare attenzione, probabilmente la più insidiosa - anche perché giocata fuori casa (per quel che conta ormai...) e su un campo zuppo - della serie di partite abbordabili. Mancano ancora Genoa e il recupero con l’Udinese, prima di Milan e Lazio. Ecco perché è importante fare bottino pieno sfruttando il calendario, ed ecco perché Benevento era forse la partita in cui il tasso di rischio di lasciare qualcosa sul terreno era più alto. Ma niente: l’Atalanta è come uno schiacciasassi, e ha avuto al bravura - e insieme magari un pizzico di fortuna - di chiuderla proprio quando il Benevento l’aveva pareggiata e sembrava credere alla possibilità di tirare un brutto scherzo all’Atalanta. Andiamo per punti, annotando che in attesa delle altre partite l’Atalanta ha sgomitato fino al quarto posto (3 punti in più dell’anno scorso), che significa Champions League.