Atalanta, la goleada rinforza la posizione Champions e porta l’attacco in testa (per ora). Sportiello, novità da segnalare

Una liscia liscia, mai. Ma almeno questa era quasi impossibile buttarla via. Il Crotone, col massimo rispetto per una squadra di buona volontà, non è il Bologna e non è nemmeno il Torino. Per motivazioni e valori tecnici, il Crotone è già id un’altra categoria, ovviamente inferiore. Per cui nonostante «l’impegno» che l’Atalanta ha deciso di metterci, non vincerla era davvero un’impresa troppo ardua persino per una squadra che quando c’è stato da sprecare non s’è fatta tirare indietro. Invece è bastato un inizio di secondo tempo con la testa ben connessa ai piedi per infiocchettare la quarta vittoria di fila e cambiare un altro po’ la classifica. Serata semplice, più o meno. Qualche spunto c’è.