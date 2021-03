Atalanta, la vittoria ideale verso la sosta. Riflessioni sulla novità tattica, i portieri, Miranchuk (e alle 18 c’è Clubhouse)

Ha giocato Gollini, e la sua partita è fondamentalmente ingiudicabile, al di là di una bella parata nella ripresa. Contano le parole dell’allenatore, nella conferenza stampa della vigilia: «Sono sempre e solo scelte tecniche». Non ha negato gli screzi di cui si è vociferato, ma ha parlato di scelte tecniche a prescindere dal resto. E meno male, verrebbe da dire. Va ragionata però più in profondità la situazione dei portieri, e domandarsi soprattutto - lui in primis - se questa alternanza, pensata per creare competizione e dunque alzare il livello delle prestazioni, in questa stagione stia pagando. Entrambi i portieri hanno alternato buone prestazioni ed errori. Certo, macroscopico quello di Sportiello a Madrid, ma non avevano convinto, in precedenza, anche le prestazioni di Gollini con Lazio e Real, all’andata. Gasperini, con tempistica discutibile, ha già fatto intendere che il mercato può essere una chiave per migliorare il reparto dei portieri. Da capire, però, quanto costerebbe alla società migliorare in porta. Gollini oggi ha un valore su Transfermarkt stimato sui 17 milioni. Valore realistico. Per migliorare, ragionevolmente, occorrerebbe un investimento pesante. Magari anche non oltre i 17... Perin, che notoriamente piace a Gasperini, oggi ne vale «solo» 7. Ma ci domandiamo: data la crescita di Gollini, non varrebbe la pena puntare decisamente su di lui, mettendolo tranquillo da una competizione che forse soffre, e destinare risorse economiche ad altri reparti che certamente, date anche le carte d’identità dei giocatori, andranno rinforzati? Questo tema ci accompagnerà, di sicuro, nei prossimi mesi. Intanto bene, comunque, che Gollini sia tornato in porta: significa prima di tutto che, se mai c’era un problema, è rientrato.