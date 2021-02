Atalanta, l’amarezza di non averla potuta giocare davvero. Con questo orgoglio il ritorno è aperto. Ilicic, reagire subito

3. Ilicic, basta la parola

Infine, Ilicic. E’ entrato in campo al 10’ st al posto di Muriel. E’ uscito al 40’ st per lasciar posto a Malinovskyi. In mezzo, mezz’ora di sostanziale nulla. Spesso fuori posto, senza tenere una palla, senza favorire una ripartenza, senza pressione. E poi quell’episodio: un lancio sbagliato da Pessina, la lamentela, le grida di Gasperini. La sostituzione. Tutto questo fa seguito alle parole di Gasperini di domenica scorsa, sullo stato di forma di Ilicic. Vedremo. Non è il caso che si apra un nuovo «caso», e non è certo il momento di aprirlo. Non è certo il caso che l’Atalanta perda un campione come Ilicic, che però deve «esserci» sempre, non a corrente alternata. Speriamo che questo episodio scateni in lui una reazione d’orgoglio, e non sia il colpo di grazia. Altrimenti, chiamate Houston: abbiamo un problema.