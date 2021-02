Atalanta, lo 0-0 fa contento solo il Napoli. Ma i nerazzurri restano favoriti per la finale (prima, però, va battuto il Torino)

Di questo risultato può essere contento solo il Napoli. Chiudere l’andata con lo 0-0, avendo a disposizione nel ritorno oltre alla vittoria anche il pareggio con gol, per la squadra di Gattuso è un grande risultato. Perché sul campo l’Atalanta ha vinto, stravinto. Ha di fatto dominato la partita, soprattutto nel primo tempo. Il rammarico è tutto qui: nonostante il dominio non è arrivato il gol, la partita è rimasta aperta, il Napoli nel secondo tempo ha fatto quel poco meglio che è bastato per tenerla aperta, viva fino a mercoledì prossimo, quando a Bergamo la finale sarà in palio nella partita di ritorno. Il senso della partita è tutto qui: non è facile uscire imbattuti dal campo del Napoli, dove pochi mesi fa l’Atalanta non aveva letteralmente visto palla, lascia una sensazione strana riuscirci ma tornare a casa col rammarico di non aver fatto di più. E lascia ancor più rammarico essere tecnicamente largamente favoriti per il passaggio in finale, ma avere l’obbligo di vincere quasi come se si fosse perso. Qualche spunto di riflessione.