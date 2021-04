Atalanta, male i cambi ma bilancio positivo tra Juve e Roma (partite dedicate a chi vuole un calcio «garantito»)

Due punti buttati contro la Roma fanno il paio coi due punti trovati domenica contro la Juve. Una partita dominata e non vinta fa il paio con una partita sul filo dell’equilibrio, e vinta per un tiro deviato all’ultimo respiro. Il calcio è così. Domini, ma non è detto che poi vinci. Anzi, magari rischi pure di perderla. Roma-Atalanta va guardata mettendola allo specchio con Atalanta-Juventus, perché spiega bene cos’è il calcio, e cos’è, in fondo, l’imprevedibilità assoluta del calcio. Poco da fare. Certo, è un pareggio che lascia tantissimo amaro, perché fa il paio con quei pareggi con Bologna e Torino che ancora sanguinano, e se li si mette in fila, tutti quei punti, è meglio non guardare cosa succederebbe alla classifica. Ma ripetiamo: sarebbe ingiusto ricordare soltanto quelle partite e non ricordare Cagliari, oltre alla Juventus. Alla fine, se non è bilancio in pareggio poco ci manca. E 4 punti tra Juve e Roma, visto l’andamento delle due partite, sono un bilancio più che accettabile. Al solito, avanti per punti.