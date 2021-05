Atalanta, occasione buttata ma anche sconfitta evitata. Gli errori dei singoli (arbitro compreso) hanno inciso troppo

1. Il signor Pairetto

L’errore fondamentale è nella gestione dei rigori. Se non assegni quello per la trattenuta su Zapata, non assegni - a maggior ragione, essendo un contatto molto meno netto - quello per il Sassuolo. Invece Pairetto commette un doppio errore: non assegna un rigore che c’è, anche se Zapata resta in piedi e non fa la scena madre. E assegna un rigore che - se c’è - è molto dubbio, anche perché l’attaccante vola in terra come corpo morto cade. Valutazione diversa di episodi molto simili: siamo all’abc. Per il resto, onestamente, la gestione dei cartellini non è stata scandalosa. Lì sì, Pairetto è sembrato gestire la partita con un metro uniforme. L’espulsione di Gollini, purtroppo, ha fondamento. Quando i difensori del Sassuolo hanno picchiato, ha ammonito (4 nel primo tempo). Poi ha giustamente annullato il 2-1 del Sassuolo per fuorigioco e ha giustamente dato il rigore - con giallo ed espulsione - all’Atalanta. Resta questa macchia pesante della gestione dei rigori precedenti. E resta, sia concesso dirlo, un dubbio: perché nella partita più importante della giornata mandare un arbitro che - è cronaca - con Gasperini in particolare ha avuto un rapporto tutt’altro che sereno? Perché non mandare qualcuno con maggiore personalità, dato che le partite tra Atalanta e Sassuolo ormai sono una sorta di derby da vita o morte?