Atalanta, ora 3 punti a Genova per la Champions, poi tutto sulla finale. E sulla Juve: meglio se resta in corsa

3. Miranchuk e Pasalic ok

Ultimo spunto per Miranchuk e Pasalic, che stanno dando segnali di crescita. Il talento di Miranchuk lo si è sempre visto, ma l’atteggiamento e la convinzione ora sembrano diversi. Ora sembra che Miranchuk non giochi «solamente» ascoltando piedi e talento, ma giochi anche sapendo cosa si fa nel calcio di Gasperini. La sensazione è che nella prossima stagione spazio e ruolo saranno molto più da protagonista. Poi Pasalic. Le ultime non erano state positive, e anche Gasperini lo aveva fatto notare. Il piglio con cui è entrato in campo col Benevento fa capire che il pungolo ha fatto effetto, e il gol non potrà che fargli bene per le ultime tre partite, e certamente anche per il futuro.