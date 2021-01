Atalanta, quanta fatica contro i «catenacci». Riflessioni sulle scelte iniziali, e sulle «alternative» al Papu

I discorsi su Gomez suonano triti e ritriti. Però qui si prova ad andare oltre. Perché Genoa e Udine hanno dimostrato quel che qui si è sostenuto fin dall’inizio: era ovvio che la rinuncia al Papu un prezzo l’avrebbe comportato. E attenzione: non è una critica a chi ha deciso, per motivi che solo la proprietà dell’Atalanta ha titolo per valutare, che Gomez non debba più far parte dell’Atalanta. E’ solo un dato di fatto: non è una scelta a costo zero, com’era abbastanza ovvio che fosse. L’esplosione di Pessina è una bella notizia, ma non può costare nulla, in termini di qualità del gioco e dunque di punti, l’esclusione del giocatore da tutti considerato fondamentale solo fino a cinquanta giorni fa. E forse il dato emerge con più chiarezza proprio contro squadre che giocano «alla vecchia maniera», puntando soprattutto a non far giocare l’avversaria. Come ha fatto l’Udinese, rompendo tutto quel che si poteva rompere. E’ in partite così, forse, che la fantasia, la genialità e i colpi di Gomez sarebbero serviti. Non lo diciamo per invocare un suo reintegro o un «perdono»: abbiamo troppo rispetto per le «prerogative» della società, per spingerci in un terreno che non ci compete. Soltanto occorre prendere atto del fatto che il medio-lungo periodo non potrà che dimostrare che senza Gomez l’Atalanta sarà più debole. Lo diciamo e lo scriviamo da inizio dicembre, a scanso di equivoci.