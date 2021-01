Atalanta, «strano» passo indietro da studiare. Riflessioni sulle scelte, la leadership e una bella notizia: Kovalenko

Difficile dire cosa sia capitato dal meraviglioso 3-0 al Milan all’incubo di questo 1-3 con la Lazio. E diciamolo: è un 1-3 quasi stretto, per la squadra di Inzaghi. Perché l’Atalanta, per come è stata in campo in dal primo all’ultimo minuto, ha dato costantemente la sensazione di non essere «nella» partita. Di averci capito poco, di non essere riuscita a porre rimedio, di non avere la forza di darsi una scossa di carisma. La giornata storta può capitare, ovvio. Capiteranno altri pomeriggi da fuochi d’artificio così come capiteranno altri incubi. E’ nella natura delle cose e i giocatori, ricordiamolo sempre, sono uomini con gli alti e bassi che abbiamo tutti, qualsiasi sia la nostra attività. Dunque togliamoci di torno questo risultato, prendendo gli insegnamenti che anche questa partita può aver lasciato. Se è vero che o si vince o si impara, vediamo cosa c’è da imparare.