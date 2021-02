Atalanta, vittoria che vale oro: anche il Milan è raggiungibile. Riflessioni su classifica, Malinovskyi, Ilicic e il vittimismo

5. Gli arbitri e il vittimismo

Infine, ohibò: a Genova non è successo nulla. Bergamo - dopo la vittoria sul Napoli e i fattacci di Stieler con il Real - ha passato sette giorni alle prese con un mix di complottismo e vittimismo francamente eccessivi. Con il Napoli - ricordiamo - fu negato un rigore nell’ambito di una partita finita 4-2 per i nerazzurri. Dove c’è un complotto le partite in genere si perdono, non si vincono. Quando nel calcio italiano i complotti c’erano per davvero chi doveva perdere perdeva e chi doveva vincere vinceva. Poche storie, le eccezioni non erano contemplate. Poi c’è stato il Real Madrid, l’espulsione di Freuler e una serie di altri scivoloni dell’arbitro. Errori di un arbitro in una serata decisamente storta, probabilmente spaventato dall’idea che la piccola Atalanta potesse imporre una figuraccia al Real Madrid. Questi i fatti, senza sconti né esagerazioni. Ma tutto questo ha generato esattamente quel che Bergamo ha sempre respinto: il vittimismo. Che è proprio quel che Bergamo ha sempre addebitato agli altri come un pessimo atteggiamento. Il «piangersi addosso» inteso come tecnica per poi magari incassare qualcosa in futuro. Una tecnica bieca, antisportiva, che sottintende complotti e malafede senza ovviamente poterli dimostrare con prove provate, se non con ridicole arrampicate sugli specchi, ipotetici conti alla mano. Risultato: si aspettava Genova col binocolo in mano, pronti a scovare la pistola fumante del complotto in qualsiasi contrasto giudicato fallo. Invece: Sampdoria-Atalanta 0-2 e l’arbitro che, a prescindere dalla sua carta d’identità, non ha sbagliato niente. Le lacrime, insomma, lasciamole a chi non ha altri argomenti che non i copioni ammuffiti dei torti arbitrali. L’Atalanta è diventata grande sul campo, senza favori di nessuno e senza battere complotti e fantasmi. E’ in finale di Coppa Italia, in corsa negli ottavi di Champions e terza, mentre scriviamo, in campionato. Tutto il resto fa parte di una mentalità che, se praticata, rischia di mettere l’ambiente bergamasco sullo stesso piano di quelli che da sempre qui vengono detestati. Noi non siamo così. Magari dimostriamolo.

