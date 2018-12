«Corner» sotto l’albero per un Natale nerazzurro

Non è la solita cravatta, non è il solito foulard, non è un dopobarba né l’ultimo cofanetto di cd di musica un po’ riciclata. È decisamente un regalo originale: Corner. Dal 19 dicembre è attiva la possibilità di regalare a un amico – o perché no: a se stessi – un abbonamento di 12 mesi a Corner, la nuova sezione del sito de L’Eco di Bergamo interamente dedicata all’Atalanta.

Come fare? Regalare Corner è semplicissimo. Basta andare sulla pagina web scopricorner.ecodibergamo.it e scegliere il pacchetto che si intende regalare. Al prezzo di lancio, Corner costa soltanto 45 euro (anziché 60) per un anno intero: in pratica meno di un caffè alla settimana. È anche attiva la possibilità di regalare sia Corner che l’abbonamento alla copia digitale de L’Eco di Bergamo, al prezzo totale di 190 euro, che realizza così un risparmio di 49 euro sui prezzi pieni (60 corner, 179 la copia digitale).

Una volta effettuato il pagamento, sarà sufficiente indicare la mail del destinatario, la data e l’ora desiderati per il «recapito», che sarà a cura de L’Eco di Bergamo, e un messaggio personalizzato. Il destinatario del regalo riceverà dunque una mail e attraverso due semplicissimi passaggi potrà attivare i propri abbonamenti.

Corner è la nuova sezione del sito de L’Eco di Bergamo dedicata all’Atalanta e i cui contenuti sono visibili solamente dagli abbonati. L’iniziativa è partita il 12 dicembre, dopo una progettazione cominciata dopo la scorsa estate. Il sito contiene anzitutto uno strumento nuovo per il giornalismo «applicato» all’Atalanta: la match analysis. Si tratta di un metodo di studio delle partite basato su statistiche accuratissime e «professionali». Gianluca Besana attinge da diverse fonti, le più qualificate nel settore, e propone le sue analisi sulle partite, cercando di spiegare e scavare nelle dinamiche delle partite. Il tutto per aiutare il lettore a capire di più e meglio ciò che è capitato sul campo, e il perché delle scelte di Gasperini. Ma non solo: Corner è anche attivissimo durante la partita, con la cronaca in tempo reale, un editoriale pubblicato subito dopo la fine della partita, le pagelle dei lettori e, quando necessario, la moviola con le fotografie che spiegano i casi più scottanti del match. Non solo pagelle dei lettori, ma anche quelle di Pietro Serina: insieme alle «diagonali», saranno pubblicate non solo sul giornale di carta, ma anche su Corner.

E poi tantissimo altro. «La macchina del tempo», che ripercorre periodi passati raccontando le partite più particolari anche attraverso le pagine storiche de L’Eco di Bergamo, filmati d’epoca e le radiocronache indimenticabili di Elio Corbani. «Colpi di tacco» è una rubrica dedicata ad articoli di pura lettura: racconti, personaggi, interviste impossibili. Il «Museo virtuale» è una rubrica che sta appassionando tantissimo i lettori, che stanno aprendo i loro «archivi» per condividere i loro ricordi legati all’Atalanta. Le prime storie sono bellissime, e altre ne arriveranno nelle prossime settimane. Corner è anche su Facebook, con un gruppo aperto a tutti che è già attivo con post e discussioni animate da circa 450 iscritti. Mettete Corner sotto l’albero, e sarà un Natale nerazzurro.