Il caso Totti, la lezione di Stromberg. Quando la bandiera diventa un peso

E alla stessa Roma, è vicenda freschissima, Daniele De Rossi, che a luglio soffierà su 36 candeline, eppure ancora voleva il contratto, ancora voleva il posto in squadra. Non rendendosi conto, lui come tanti altri, che a un certo punto il simbolo, e persino la bandiera, diventa un peso, anche se è brutto dirlo, anche se sta male, anche se non si dovrebbe. Eppure è così, e quel che resta di queste vicende è una lezione che tutti, in ogni ambito, bisognerebbe appuntarsi: rimanere attaccati a se stessi, non capire quand’è il momento di girare pagina, è un problema più per gli altri che per se stessi. Perché quando poi stacchi la spina passi per ingrato, come minimo, nei confronti di chi ha dato tutta una vita per la maglia, retoricamente predicando. Noi la vediamo all’opposto: è ingrato anche chi, quando non è più in grado di garantire prestazioni all’altezza, esige ancora un ruolo operativo. Vale anche per Totti, probabilmente anche nella veste di dirigente, indossata senza chissà quale preparazione. Perché poi con le «bandiere» scatta spesso questo automatismo: «Le porte della società saranno sempre aperte». Sì, ma per fare cosa, se non c’è adeguata preparazione? Si rischia di diventare puri e semplici «uomini immagine»: basta saperlo, e accettare la situazione. Altrimenti, si rischia la fine di Totti: di volere tutto pur essendo pronti per poco. E di restare con nulla.

Torniamo a Bergamo, perché qui per fortuna c’è un caso differente, quello di Gianpaolo Bellini.