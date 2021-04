L’Atalanta e il fantasma di Bologna (e Torino): domina, spreca, subisce. Ma stavolta vince e si riprende il suo posto

2. Romero, era proprio necessario?

L’unica nota negativa della serata è Romero. Diffidato, e si sapeva. Come si sapeva che domenica prossima arriva la Juventus, in un match che parla da solo, antipasto anche della finale di Coppa Italia. Romero, con la Juve, sarebbe stato prezioso. E ha ragione chi ne invocava un turno di riposo. Invece è stato messo in campo, e s’è beccato puntualmente un giallo per un intervento inutilmente carico d’irruenza. Poi si può discutere per ore se fosse fallo o no, se lo colpisce o no, se fosse da giallo o no. Ma l’intervento era evitabile. Risultato: squalifica e il difensore più forte sarà in tribuna con la Juventus. Mossa forse perfettibile.