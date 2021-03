L’Atalanta gioca, l’Inter vince: ma fareste cambio? Riflessioni su portieri, classifica, Real (ma prima occhio allo Spezia)

3. Quel contatto su Romero

Non sappiamo se quel contatto su Romero fosse o meno rigore: occorrerebbe rivederlo e mentre scriviamo non è stato possibile. Certo, non era una pacca sulla spalla. Occorre però di nuovo tirare le orecchie ai registi Sky, perché replay di quell’importanza vanno proposti nell’immediatezza. Siamo certi che al Var l’azione sia stata disponibile subito, altrimenti ci sarebbe molto da pensare. Fa specie, però, che una circostanza come quella, che in diretta era sembrata normalissima mentre rivista, dieci minuti dopo, è sembrata parecchio dubbia, non si sia rivista subito. Poi, ma non scadremo certo noi nel vittimismo, in questa stagione si son visti rigori concessi per molto meno. Ma pazienza, non è questo il tema portante della partita: è «solo» un dettaglio.

La sostanza è quella detta in apertura: l’Atalanta esce sconfitta da San Siro dopo aver fatto una grandissima partita e aver costretto l’Inter a giocare un calcio che sembra antico, efficace ma mai bello. Fareste cambio? Mai, e poi mai.