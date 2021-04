L’Atalanta giocherà ancora in Europa: quinta volta di fila. Riflessioni su Gasp, Hateboer e la «partita» in Lega Calcio

Dicevamo negli anni scorsi: puntare al terzo posto è il miglior modo per arrivare quarti. Diciamo quest’anno: puntare al secondo posto è il miglior modo per arrivare quarti. Cambia tutto per le statistiche, per la storia, per i record. Cambia niente ai fini dell’esito conclusivo: la terza qualificazione consecutiva in Champions League. Il risultato vero sarebbe questo, e il resto sono dettagli. Anche se rischia quasi di passare sotto silenzio la quinta qualificazione consecutiva alle coppe europee, quale che sia la competizione che accoglierà l’Atalanta. E già questo è un risultato che merita un applauso di quelli in piedi, che durano tanto. D’ora in poi, quel che verrà verrà. La situazione, adesso, vede l’Atalanta a meno 11 dall’Inter, al secondo posto. Il Milan è dietro e deve scendere in campo all’Olimpico contro la Lazio, in un match che non sarà facile perché i romani devono riprendersi dalla batosta di Napoli, con annessa goleada. La Juve continua a barcollare, e ha perso 2 punti. Vedremo il Napoli, sul campo del Torino. Dovesse vincere, la squadra di Gattuso diventerebbe forse l’antagonista numero 1, per stato di forma soprattutto, nella corsa a un posto nell’Europa che conta di più. Per il resto, di questa partita non c’è tantissimo da dire, dato che è cominciata difficile, ha subìto una svolta netta col gol di Malinovskyi che ha spento il Bologna, s’è chiusa tra rigore ed espulsione. Il resto è buono per i tabellini. Resta qualche riflessione a margine.