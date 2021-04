L’Atalanta ha battuto la Juve «di forza»: come cambia la corsa Champions, e i riflessi sulla finale di Coppa Italia

1. Il coraggio di Gasp

Tenuta in bilico la partita, stavolta la scossa decisiva l’ha data Gasperini, coi cambi. Proprio con quei cambi tante volte criticati perché inefficaci o difficili da capire: stavolta dalla panchina è arrivato lo scacco matto a Pirlo, che invece è rimasto fermo sulle sue posizioni. Gasperini non si è accontentato mai, si è preso anche il rischio di perderla, accentuando l’impatto offensivo dell’Atalanta cambiando modulo poco prima di metà ripresa. E ha avuto ragione lui. Ilicic, appena entrato, ha messo sulla testa di Zapata una palla perfetta, finita poi fuori di poco. Malinovskyi è entrato mettendo grande concentrazione, ha fatto pesare la grande fiducia che ora ha nei suoi mezzi. E nell’azione del gol, oltre al tiro, va sottolineato il controllo col quale si apre lo spazio, quel poco di spazio necessario per caricare il sinistro e liberarlo verso la porta. Quello spazio che l’anno scorso trovava spesso, e che quest’anno gli avversari stanno ben attenti a non concedergli. E l’Atalanta è riuscita a battere la Juventus ai punti. Non sfruttando una giornata negativa, ma battendo la Juve in una giornata in cui la Juve non ha certo giocato male, svogliata, distratta. La notizia di giornata è questa: la Juve è stata non stracciata, ma battuta.