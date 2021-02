L’Atalanta ha il sorriso di un campione. E meno male che il Var c’è: imperfetto, da migliorare. Ma ha salvato la vittoria

3. Sutalo e il guaio esterni

La situazione di Hateboer è ormai nota. L’Atalanta aspetterà di capire se è possibile recuperarlo senza intervento chirurgico, ma non è comunque prevedibile una data del suo rientro. Questo rende di nuovo molto corta la coperta sugli esterni: un titolare, Gosens, una riserva, Maehle, e poi Ruggeri con le sue difficoltà e Sutalo, sperimentato in questi ultimi giorni. Il problema non riguarda soltanto la fascia destra, ma finisce per influire - e lo si vede nelle ultime partite - sul gioco di Ilicic. Perché l’intesa di Josip con Hateboer fa sì che l’esterno «liberi spazio» per Ilicic, portando via i difensori con le sue sovrapposizioni. Questo con Sutalo non succede, non può succedere. Sutalo non è un esterno, non ha quel tipo di corsa, non ha soprattutto la «confidenza» necessaria per arrivare sul fondo. Tant’è che l’Atalanta ha cambiato marcia anche dopo l’ingresso di Maehle: il danese si è lanciato molto più in avanti rispetto a Sutalo. Al netto di queste considerazioni, non resta che prendere atto del fatto che gli esterni restano una «croce» di questa stagione: non si è riusciti a risolvere il problema creato dalla partenza di Castagne. Prima per eccesso di quantità e carenza di qualità, ora per carenza e basta. Chiaro che gli infortuni non si possono prevedere, resta il fatto che l’Atalanta ha 2 soli titolari (o meglio, un titolare vero e una riserva promossa titolare) nei ruoli chiave del gioco di Gasperini.