L’Atalanta ribalta la capolista e suona la sveglia al campionato. Riflessioni sul record di punti, Ilicic, gli obiettivi possibili

Ci sono vittorie che sono come nell’aria. Quanti, dopo il pareggino col Genoa, hanno detto e scritto «col Milan si vince»? L’hanno detto e scritto in tanti. E vittoria è arrivata, come se l’ambiente sentisse che questa squadra ha quasi bisogno di partite così, di stimoli così, per tornare a essere grandissima dopo un paio di serate non proprio dritte. Partita perfetta, record di punti, e una capolista la cui autostima ha preso di sicuro una sonora legnata. Perché non è solo la sconfitta, non è solo il risultato rotondo: questa, calcisticamente, è una lezione, quasi una umiliazione. Andiamo, come sempre, per punti.