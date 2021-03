L’Atalanta supera anche il pensiero di Madrid e ritrova Pasalic, da flop a top (e un pensiero su Italiano: che bravo)

3. Italiano da tenere d’occhio

Premessa per chi sarà già pronto a saltare sui tavoli per le righe che seguono: nessuno pensa o spera che Gasperini vada via da Bergamo. Anzi: tutto lascia intendere che accada l’opposto e non solo per la prossima stagione. E di questo siamo tutti felici. Ma non possiamo non vedere - e dunque sottolineare - Vincenzo Italiano sia una risorsa importante del calcio italiano. I risultati che ottiene con lo Spezia - in termini di identità e gioco forse anche più che di punti in classifica - dicono che questo allenatore va tenuto in grande considerazione. Lo Spezia del primo tempo ha imbambolato l’Atalanta , dopo averla bloccata nella partita d’andata. E l’ha fatto con armi molto simili a quelle che in genere usa Gasp per affrontare e annichilire gli avversari.