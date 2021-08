L’Atalanta vince da grande, ma non è ancora grande. Il problema del centrocampo: il mediano serve subito

Il centrocampo, nota dolente

Meno male che almeno Freuler rientrerà e contribuirà a dare al centrocampo dell’Atalanta almeno la sua parte di fosforo. Perché è chiaro che, almeno con questo livello di condizione, Pasalic (che ha “salvato” la sua prestazione con un assist clamoroso) e Pessina - come largamente previsto da quasi tutti - non possono garantire il lavoro di de Roon e Freuler. Magari meglio di così sì, ma non sono due alternative. Sono due adattamenti faticosi, che peraltro privano la squadra del contributo dei due venti metri più avanti. Quel che andiamo dicendo da ormai due anni, insomma, urge sempre di più: il vice de Roon. E qui non si può non rimarcare ulteriormente come l’atteggiamento sul mercato sia stato ondivago. Se c’erano i soldi, perché non prendere Koopmeiners dopo settimane e settimane di trattative? E se non c’era la disponibilità di un investimento pesante, perché soffermarsi a lungo su un giocatore per il quale servivano 18-20 milioni? Tanto valeva andare subito su un nome meno costoso, come quelli che girano ora: Thorsby, forse preferito da Gasperini, o Amrabat, forse preferito dalla società, o Nandez, che peraltro avrebbe dalla sua anche una discreta versatilità. Resta il fatto che stavolta è andata bene, il Torino meritava molto di più e si è ritrovato a zero. L’Atalanta è in rodaggio – molto in rodaggio – e porta a casa tre punti. Ma se non ci facciamo condizionare dal risultato, il giudizio dev’essere quantomeno sospeso. E questo centrocampista “vice de Roon” va portato a Bergamo, prima che diventi una figura mitologica.