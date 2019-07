Stromberg, 35 anni a Bergamo. Il «Glenn day» è il grazie di Corner

Ma il calcio italiano in quel periodo era il migliore del mondo. Tutti i campioni arrivavano qui. C’era Platini, arrivavano in rapida successione Maradona, Zico, Falcao, Socrates, solo per citarne alcuni. Il Mondiale vinto era ancora fresco. Soldi e campioni e fuoriclasse a suon di miliardi. E anche Glenn, trova il suo angolo di serie A, nella piccola Atalanta in cui sentirsi una star. Insieme a Lars Larsson, predestinato bomber che però fece il percorso inverso di Glenn. Stromberg idolo (anche se non subito), Larsson oggetto misterioso. Forte, probabilmente molto forte, ma infortunato, troppo timido sul palcoscenico dei grandi campioni e di fronte all’energia incontenibile del toscanaccio di Piombino, Nedo Sonetti. Restò poco, il tempo di trovar moglie e portarla in Svezia. Storia sfortunata, quella di Larsson, scomparso poi all’improvviso, certamente troppo presto.

Insomma, oggi sono 35 anni di Glenn a Bergamo. E qui su Corner abbiamo deciso di dedicargli l’intera giornata. Si comincia adesso, con questo articolo che è una dichiarazione di stima, di grande affetto, di gratitutine. E di fortuna. Capita raramente che i giornalisti e gli «oggetti» del loro lavoro, in questo caso Glenn, diventino amici. In questo caso è capitato, ed è una fortuna non tanto per l’amicizia del personaggio importante: è una fortuna per ciò che si impara stando vicino a un uomo come Glenn. Che non è una persona complicata, anzi. Certo, ha impegni che stroncherebbero un dromedario peggio della traversata del deserto. Quindi è spesso introvabile, preso com’è da televisioni, mille partite, quasi un volo al giorno di media, attività imprenditoriali in continua evoluzione, ma mai in diminuzione. Con Glenn si impara che la salita c’è sempre, e che non bisogna guardare la vetta. Anzi: salire per migliorare, spostando la vetta qualche metro più in alto, dicendo quasi sempre di sì alle cose che stimolano, che sottraggono tempo ma aggiungono esperienza, conoscenza, soddisfano curiosità. Basta che siano in linea coi propri principi. Altrimenti, non c’è niente da fare.