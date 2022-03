Atalanta, Congerton prima a Roma poi a Bergamo. Gli scenari: cosa farà e la «convivenza» di ruoli con Sartori

Lee Congerton era comodamente accomodato in tribuna sabato sera all’Olimpico. Ha seguito Roma-Atalanta seduto a fianco di Luca Percassi. Lo si è scoperto solo ieri, quando i rumors provenienti dall’area vip dell’Olimpico (sempre molto ben frequentata...) sono rimbalzati fin dai cronisti, nel calcio di oggi troppo lontani dalle zone riservate per scoprire chi le frequenta. Paradossalmente ormai è più facile vedere chi c’è in tribuna guardando la tv. La presenza di Congerton allo stadio è però l’unica notizia certa di giornata. Non è dato sapere come ci è arrivato, ma venerdì non risulta aver viaggiato con la squadra per raggiungere Roma. Mentre è probabile che sia poi rientrato con la comitiva nerazzurra (quindi raggiungendo Bergamo) subito dopo la partita persa coi giallorossi. Se così fosse si potrebbe pensare che il dirigente gallese sia di fatto già operativo, quindi già in sede a Zingonia. Ma non è chiaro se è già stato presentato ai dirigenti, al tecnico e alla squadra, anche se a logica dovrebbe essere così. Altrimenti come spieghi la sua presenza nel gruppo per il viaggio di ritorno?