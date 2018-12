La distinzione tra fortuna e rivali più forti. Il Var? Meno male che c’è

Qui vale quanto sostenuto dopo il Napoli: l’Atalanta non è la squadra più forte di A, succede di trovare rivali superiori. In quei casi si tratta di tener botta e i nerazzurri lunedì sono stati bravissimi a reggere nella fase difensiva e ad arrivare a tre punti d’oro. Ci sta un po’ di fortuna, ma che l’Atalanta per valori sia subito dietro le big della serie A è fuori discussione. E qui la conclusione è la stessa proposta dopo il Napoli: se prevalesse sempre chi gioca meglio, l’Atalanta avrebbe qualche punto in più.

Poi le polemiche sul Var. Giusto ribadire i concetti ripetendo la distinzione tra interventi oggettivi (il fuorigioco) e soggettivi (un contatto in area). Sui dati oggettivi non c’è più discussione: sei in fuorigioco o non lo sei, la palla è entrata o no. Acerbi l’altra sera ha segnato in fuorigioco, giusto annullare. E in questi casi non serve neppure che l’arbitro vada al video: il Var vede, decide e comunica, l’arbitro in campo applica. Perfetto.

Poi i dati interpretabili. Qui è chiaro che regola e meccanismi d’applicazione vanno migliorati. Primo: tutti si resta perplessi quando il Var non manda l’arbitro a veder le immagini. Facile migliorare, meglio un’interruzione in più e un errore di meno.

Secondo: ma la regola come funziona? Adesso sui contatti bassi (dalla cintola in giù) si va a rivedere le immagini, sui contatti alti (dalla cintola in su) ci si affida all’arbitro: in campo si valuta meglio l’entità di contatti che in tv sembrano tutti rigori. Qui sono ampiamente migliorabili sia la regola che la comunicazione.

Se si spiegasse cosa si decide e perché, la maggior conoscenza migliorerebbe l’approccio al tema. Ma la nuova tendenza è al populismo che attacca gli arbitri, la categoria di conseguenza si chiude a riccio e non comunica. Ma così il progresso rallenta. L’occhio concentrato sul proprio orticello impedisce la vista dell’orizzonte. Servirà tempo. Di sicuro è necessario portare pazienza e provare a diffondere l’uso della ragione.n