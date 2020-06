Sintesi gara

Il secondo tempo ha poco da dire dopo il tre a zero della prima frazione. Anche la girandola di sostituzioni, cinque da una parte e dall’altra non facilita la fluidità del gioco. Il Sassuolo non si da per vinto, ma è l’Atalanta ad andare ancora in rete con Zapata su assist del Papu Gomez al 21’. Poi la partita vive di fiammate con occasioni dall’una e dall’altra parte. Nei minuti di recupero il gol di Bourabia che regala al Sassuolo il gol meritato della bandiera. La squadra del Gasp, pur non perfetta soprattutto in fase difensiva, ha mostrato il solito carattere e le solite trame capaci di irretire gli avversari. I tre mesi di stop sembrano non aver inciso sul gioco e sulle condizioni fisiche dei giocatori. Buona la prestazione collettiva. Su tutti da segnalare Gosens irresistibile sulla fascia, Gomez c he illumina con la velocità delle sue giocate, Zapata che ha sempre più confidenza con il gol e Gollini che con almeno tre parate decisive ha salvato la sua porta e la squadra in alcuni momenti delicati che potevano cambiare il corso della gara.

Sintesi primo tempo. A sorpresa non c’è Ilicic che ha subito una distorsione alla caviglia destra e non è nemmeno in panchina. All’avvio è il Sassuolo padrone del campo, i giocatori di De Zerbi sono subito pericolosi in almeno tre occasioni, fortunatamente, seppur traballando, la retroguardia orobica regge. Servono 15’ per ritrovare la solita inarrestabile Atalanta. Pressing e trame di gioco diventano incubi per il Sassuolo che sbanda. Dopo due prove generali di Zapata al 12’ e al 13’, al 16’ è un guizzo di un difensore Djimsiti, a sbloccare il risultato. Al 19’ c’è un gol annullato a Zapata per un fallo di mano di Hateboer più che dubbio, ma l’Atalanta non si ferma più. Gomez ritrova le sue giocate e Gosens sulla fascia sinistra è inarrestabile. È proprio dal suo piede che originano gli altri due gol: il primo al 31’ di Zapata e il secondo per l’autogol di Bourabia. Finale con una fiammata del Sassuolo, ma i nerazzurri ripartono come avevano finito tre mesi fa, da vero schiacciasassi. ATALANTA-SASSUOLO 3-0.