Stromberg sbranava i lupi, 33 anni fa: doppietta all’Avellino (con un gol di capelli)

«Il futuro dell’Atalanta è già cominciato mentre cala uno stupendo sipario sul traguardo più prestigioso della stagione, la salvezza» - racconta l’inviato Rai Salvatore Biazzo nella sintesi dell’epoca. Quella vittoria in effetti sarà lo spartiacque della stagione, come confermano anche le parole di Renato Ravanelli su L’Eco del 7 aprile 1986: «Urrah Atalanta! Cinque punti di vantaggio sulla terzultima (anche se c’è di mezzo ancora la trasferta di Udine) sono un margine, a tre giornate dal termine, che non dovrebbe procurare emicranie. Ma c’è di più: l’Atalanta, con la sofferta quanto stupenda vittoria sull’Avellino, si trova adesso addirittura all’ottavo posto in classifica in tutta solitudine; inoltre il record assoluto neroazzurro per la serie A a sedici squadre è lì ad un solo punto (i ventotto dello scorso anno). Ha ragione Sonetti - confermatissimo e pimpante come mai - quando se la prende con certi <tromboni> (giornali nazionali e tivù) che esaltano altre squadre provinciali dimenticandosi bellamente della sua formazione : forse che quello dell’Atalanta non è un campionato col punto esclamativo? E allora, miei cari signori - invita il tecnico -, mettiamoceli questi esclamativi! Personalmente il nostro Donadoni mi piace un sacco, quando c’è lui anche una partita squallida riesce a farmi divertire. Ma se la società dovesse cederlo (facendo bene i conti, economici e tecnici), che c’entra la stampa? Da un bel po’, se mai lo è stata, la stampa non è più il quarto potere... Con una grande Atalanta, tra l’altro, i giornali vendono di più. Perché mai ci si dovrebbe tirar la zappa sui piedi? Ed ecco che, curiosamente, la stravagante Bergamo (eh si) può concedersi il lusso di contestare nel momento forse più esaltante della stagione. Il calcio è anche questo; e sia. Intanto godiamoci questa nuova vittoria, inneggiamo a Stromberg che si improvvisa uomo-gol: due ne mette a segno, altrettanti se ne mangia. L’Ottorino Piotti, da parte sua, qua e là ci mette una pezza; quando non ci arriva, provvede la traversa (due volte). Novanta minuti col cuore in gola, le emozioni ieri al Comunale non son certo mancate. Urrah Atalanta, regina delle provinciali e stella di Lombardia (nelle sfide regionali i bergamaschi conducono la speciale classifica con otto punti, secondo il Milan con cinque, terzo il Como con quattro, infine l’Inter con tre)».