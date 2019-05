Allegri, Adani e l’importanza dei numeri anche nel calcio

I numeri citati da Allegri

Ma che numeri ha usato Allegri e dove (a mio parere) ha commesso un errore?

Allegri ha citato il possesso palla dei bianconeri in 3 precise gare : la gara vinta a Madrid lo scorso anno (41,52%), la gara disputata ad Amsterdam e pareggiata per 1:1 (38,59%), la gara di ritorno contro l’Ajax persa per 2:1 (52,09%). L’errore di fondo (ribadisco, sempre a mio parere) è aver citato una metrica sola (il possesso palla) senza correlarla ad altre statistiche.

Il dato che riguarda il possesso palla (usato da solo) di per sé ci dice poco. Facciamo un esempio con due situazioni differenti. Una squadra potrebbe avere avuto un possesso palla pari al 60% in due gare diverse, entrambe perse. Nella prima gara, il possesso palla è maturato gestendo una situazione di svantaggio «favorevole» (sconfitta di misura in una gara andata e ritorno che consente alla squadra citata di passare il turno). La seconda in una gara persa in campionato.