Atalanta-Inter, la match analysis: nei dati l’equilibrio e la «nuova prudenza» di Gasp (ma anche quella di Conte)

La formazione di Conte è partita in modo molto prudente. Il baricentro della formazione milanese è stato più basso di quello dell’Atalanta. In fase di non possesso gli uomini di Conte hanno arretrato Barella sulla linea mediana (3-5-2) chiudendo gli esterni, dove l’Atalanta era “forzatamente” meno brillante del solito. Hateboer non era in perfette condizioni e sul suo lato aveva a che fare con un avversario scomodo come Young, mentre Ruggeri sul lato opposto, pur sbagliando poco, è stato molto “scolastico”, più attento a non sbagliare che a rischiare. Centralmente gli uomini di Conte avevano nel terzetto composto da Vidal, Barella e Brozovic una linea davanti alla difesa, che impediva alla squadra di Gasperini di innescare centralmente Zapata. Con questa disposizione, il possesso dell’Atalanta, una volta giunti sulla trequarti, diventava orizzontale.

Quando la squadra di Gasperini perdeva palla, la pressione esercitata per recuperarla iniziava sulla trequarti, mantenendo in questo modo una forma più compatta sul campo, senza accentuare le corse in “avanti” dei propri uomini.

Gli uomini di Conte hanno giocato nei primi trenta minuti in modo più speculativo rispetto alla formazione di Gasperini. Baricentro basso, pressione sulla costruzione avversaria esercitata in modo meno costante. Una volta entrati in possesso della palla, gli uomini di Conte hanno giocato cercando di muovere e “spostare” gli uomini di “Gasperini (palla avanti - palla indietro - ricerca della profondità), per poi cercare l’imbucata negli spazi concessi alle spalle della linea difensiva. Solo nel finale del primo tempo l’Inter ha alzato le linee, aumentando la pressione e guadagnando campo, senza però creare palle gol importanti. Al 43° minuto De Vrij, in una delle poche volte in cui è stato chiamato a difendere alto, è dovuto ricorrere alla maniere forti per fermare Malinovskyi, rimediando un cartellino giallo e mostrando una delle lacune delle formazione di Conte quando è chiamata a difendere in campo aperto.