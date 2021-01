Atalanta, l’analisi delle statistiche conferma quasi tutti i miglioramenti (nonostante gli ultimi pareggi)

Partiamo come al solito dalla difesa e quindi dai tiri in porta subiti. Resta al primo posto il Napoli, a quota 3,1, nonostante il dato sia in leggero peggioramento nelle ultime giornate, mentre tiene la Juventus a 3,9. La sorpresa è in terza posizione: sì, l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri hanno continuamente migliorato il proprio dato fino al 4,1 di oggi. Sorpassata quindi l’Inter, che scende a 4,2, migliora il Milan a 4,9, mentre cala la Roma a 5. Sempre ultima la Lazio, con 5,2 tiri in porta subiti a partita.