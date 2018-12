Atalanta-Lazio 0-0, la diretta della partita in tempo reale

Tutti lì, attaccati. Lazio, Roma, Sassuolo, Sampdoria, Fiorentina, Torino e poi Atalanta. Basta una vittoria per volare, una sconfitta per deprimersi. Ecco perché la partita di stasera contro la Lazio è così importante. Al Comunale si gioca una partita decisiva di questo fine 2018. La corsa all’Europa deve passare da queste partite che al momento vedono i nerazzurri con un bilancio positivo con la vittoria con Inter, i pareggi con Milan e Roma, e la sola sconfitta con il Napoli nell’ultima sfida casalinga, in un match in cui i bergamaschi avrebbero meritato qualcosa in più. Sarà sicuramente un grande spettacolo, memori anche del 3-3 della scorsa annata, due formazioni che si affronteranno a viso aperto e proprio per il modo di giocare dei laziali ci sono ottime speranze per l’Atalanta di fare bene, cosa più difficile quando davanti si trovano squadre arroccate in difesa. Gasperini sceglie Mancini al posto di Masiello e in attacco rientra Ilicic a fianco di Zapata e Gomez. L’Eco di Bergamo, come sempre, vi propone la cronaca in diretta della partita anche su Corner.