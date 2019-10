Ecco il «calcio antico» dell’Udinese: difesa, poco possesso, lanci lunghi. Servirà pazienza

Tudor ha costruito la sua Udinese sul 3-5-2 (modulo maggiormente utilizzato) basandosi su una solida fase di non possesso, fatta di baricentro basso e linee strette.

La linea difensiva è solitamente basata sul terzetto formato da Samir, Troost-Ekong e De Maio con le alternative Opoku e Rodrigo Becao. Un pacchetto arretrato che non brilla particolarmente per qualità in fase di costruzione bassa (ad eccezione di Rodrigo Becao) e non e’ molto abile a saltare la prima pressione avversaria, ma che si fa valere dal punto di vista fisico.

Quasi lo stesso discorso vale per la linea mediana, dove spicca il talento di De Paul (giocatore a cui è affidato maggiormente lo sviluppo dell’azione) affiancato solitamente da Jajalo (ex Crotone e premiato come miglior regista della Serie B lo scorso anno) e Mandragora. Le corsie esterne sono occupati a destra da Stryger Larsen (stabilmente) e a sinistra con maggior alternanza da Sema o Pussetto.

Con questa struttura l’Udinese ha comunque faticato a risalire il campo e a mantenere il controllo della palla. Nelle prime otto giornate di campionato il possesso palla dei friulani è stato tra i più bassi della Serie A con il 45,3% fatto di circa 440 passaggi tentati ed un indice di precisione prossimo all’83%. La difficoltà a risalire il campo in manovra si evince anche dal dato che riguarda i lanci lunghi. I friulani sono una delle formazioni di Serie A che lo utilizza più frequentemente. Lo fa circa 42 volte a partita (l’Atalanta lo utilizza circa 32 volte a partita) con un indice di precisione del 58%.

Una squadra dunque dal baricentro basso, che solitamente non pressa la prima costruzione avversaria (PPDA 14,78 di media a partita e penultima in serie A). I bianconeri sono tra le prime posizioni (5ª in Serie A) per duelli difensivi ingaggiati (67,41 a partita) e ne vincono il 62,5%.