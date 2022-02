Fiorentina-Atalanta, match analysis. Nerazzurri senza centravanti, ecco perché per gli avversari è tutto più facile

Dalla partita del Franchi possiamo però trarre alcuni spunti di riflessione. Non sappiamo se l’Atalanta deciderà di intervenire sul mercato per assicurarsi le prestazioni di un attaccante svincolato, come non sappiamo quale impatto potrebbe avere tale giocatore sul futuro del campionato nerazzurro. A noi spetta rilevare che Gasperini sta provando con i diversi giocatori che ha a disposizione a sopperire alla pesantissima assenza di Duvan (e Muriel), ma i risultati non sono stati fin qui incoraggianti. L’assenza è pesantissima e rischia di compromettere quanto sin qui fatto di buono. La mancanza di Zapata si sente tantissimo in fase di finalizzazione, ma è altrettanto pesante in fase di sviluppo e nella capacità che ha l’attaccate colombiano di mettere pressione sui centrali della difesa avversaria. La situazione in classifica si è ora nettamente complicata, e all’Atalanta servirebbe rimettersi a correre come ha fatto nella prima parte della stagione, ma le emergenze (contro la Sampdoria mancherà anche mezza difesa) sembrano sommarsi se non accavallarsi.